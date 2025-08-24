Rovella diventa papà. E’ nata Venere. Ma il giocatore torna in ritiro per la gara a Como

24/08/2025 | 11:16:45

Fiocco rosa in casa Lazio, per Nicolò Rovella, che è diventato papà della piccola Venere. La bimba è nata nella notte, con il centrocampista che ha chiesto e ottenuto il permesso dal club per assistere al parto e vedere la nascita della sua bimba. Ma Rovella questa sera ci sarà a Como.

Come riporta la Lazio, il giocatore raggiungerà il ritiro biancoceleste in riva al Lago e sarà a disposizione per la gara: “Nella notte il centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella ha assistito alla nascita della sua primogenita, Venere. Il calciatore sta rientrando al ritiro della squadra a Milano e sarà regolarmente a disposizione di Mister Sarri”.

