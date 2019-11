Giuseppe Rossi: “Voglio tornare a giocare. Fiorentina? Bella squadra, gioca bene con Montella”

Ad assistere all’amichevole del Franchi tra Fiorentina e Entella c’era anche Giuseppe Rossi. L’ex giocatore viola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Firenzeviola.it: “Sono qui per il weekend con mia moglie e siamo qui a goderci lo spettacolo. Ribery non lo scopro oggi, fantastico. È un onore vederlo qui. Mi sto allenando con giocatori di livello poi vedremo. Sogno nel cassetto? Tornare a giocare. La Fiorentina? È una bella squadra con Montella che ha un bel stile di gioco. Ci vuole tempo per arrivare a certi livelli, ma ci stanno provando”.

Foto: Mirror