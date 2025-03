Rossi si ritira: “Serata perfetta, Firenze è una seconda casa per me”

Giuseppe Rossi si ritira con un evento organizzato allo stadio Artemio Franchi, una gara per celebrare la sua ultima partita.

Queste le parole dell’attaccante al passo d’addio: “Sto bene, emozionato, sono contento di rivedere tanti ex compagni. Non vediamo l’ora di scendere in campo per regalare delle gioie a noi stessi e ai tifosi che ci sono”.

I tifosi non vedono l’ora di rincontrare gli idoli, ma chi è il più temibile?

“No, siamo tutti temibili, sono tutti contenti. Tutti dicono che non hanno 90 minuti nelle gambe ma non importa. Basta la presenza e divertirsi, che è la cosa più importante, tutto qua”.

Finalmente Firenze ti rivede, com’è essere qui? Qual è il ricordo più bello che hai in questa città?

“È una seconda casa per me, Firenze. Davvero, dal primo giorno, da quando mi hanno accolto fino all’ultimo. Quindi adesso essere qui tra i fiorentini, tra i tifosi viola, credo che sia la serata perfetta sia per me sia per loro”.

Foto: twitter Fiorentina