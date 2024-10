Rossi (ct Ungheria): “Olanda più forte della Germania, domani faranno di tutto per dominare il gioco”

Vigilia di Nations League per l’Ungheria. Domani la Nazionale di Marco Rossi sfiderà l’Olanda fra le mura amiche per la terza giornata della Lega A. Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico ne ha così parlato: “L’Olanda è più forte della Germania – ha esordito – ma questo può essere visto solo in base alla classifica mondiale FIFA. Domani faranno di tutto per dominare il gioco. Dobbiamo trarre vantaggio dalle situazioni in cui possiamo metterli in difficoltà”.

