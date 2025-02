Rossi annuncia: “II 22 marzo farò la partita di addio al calcio al Franchi”

L’ex giocatore della Fiorentina Giuseppe Rossi è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del Pepito Day, conferenza che si è tenuta quest’oggi a Palazzo Strozzi Sacrati, all’interno della Sala Pegaso. Queste le sue parole: “Innanzitutto grazie di essere venuti. Il 22 marzo ci sarà il Pepito day allo stadio Franchi, alle ore 18. Sarà una giornata piena di soprese, faremo una bella partita con i miei ex compagni. Borja ci sei? (ride, ndr). Sarà una bella festa per me, per Firenze e per i tifosi fiorentini. Firenze è Firenze, è la mia seconda casa, ogni volta che torno qui mi sento bene. Abbiamo trascorso dei momenti bellissimi allo stadio, ma anche fuori. Ho fatto solo tre anni qui, ma sono stati intensi, abbiamo creato dei ricordi che rimarranno nella storia, i tifosi mi sono sempre stati vicini ed era scontato che io scegliessi Firenze per dare l’addio al calcio”

Foto: twitter fiorentina