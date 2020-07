Rossettini ricoverato per febbre. Escluso il Covid-19 per il difensore del Lecce

Il Lecce di Fabio Liverani, rientrato nella notte dalla trasferta contro il Sassuolo, si è ritrovato questa mattina al Via del Mare per la ripresa degli allenamenti. Assente Rossettini: il difensore, escludendo la patologia da Covid-19, in base alla negatività dei test molecolari e sierologici ai quali è stato sottoposto, persistendo lo stato febbrile -riporta ANSA- è stato ricoverato per accertamenti diagnostici.

Foto: ANSA