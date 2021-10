Rosetti: “UEFA pronta a cambiare la regola del fuorigioco”

Roberto Rosetti, responsabile degli arbitri dell’UEFA, è tornato a parlare del discusso gol realizzato da Mbappè nella finale di Nations League. L’ex direttore di gara ha affermato che “l‘arbitro Anthony Taylor ha preso la decisione corretta in base alla regola esistente e alla sua interpretazione ufficiale: Eric Garcia è intervenuto deliberatamente per giocare la palla e l’avversario non ha interferito con il gioco. Questo caso ci mostra che l’attuale interpretazione della regola sembra essere in conflitto con lo spirito della regola stessa, che è quello di impedire a qualsiasi giocatore di trarre vantaggio dalla propria posizione di fuorigioco”. In virtù di questo ha anche annunciato: “La posizione della UEFA è che ci sono modi per migliorare la formulazione per allinearla con lo scopo della regola del fuorigioco e lo spirito del gioco. Sono già entrato in contatto con i miei colleghi della FIFA e dell’IFAB e discuterò delle possibili soluzioni durante la prossima riunione del Panel tecnico IFAB”.

Foto: Sito UEFA