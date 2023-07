Rosenzweig: “Trieste ha tutte le caratteristiche necessarie per sostenere un club sportivo fiorente”

Nel comunicato del closing per l’acquisizione della Triestina da parte di LBK Capital, anche le dichiarazioni di Ben Rosenzweig. Socio Dirigente di LBK e futuro Presidente del Club: “Sono onorato di avere il privilegio di diventare Presidente di un club storico e prestigioso come la Triestina. Credo che la città di Trieste abbia tutte le caratteristiche necessarie per sostenere un club sportivo fiorente, come meritano i suoi fedeli e appassionati tifosi. Collaboreremo con un team dirigenziale eccellente e ci impegneremo a sostenerlo con le risorse finanziarie e operative necessarie per raggiungere ottimi risultati negli anni a venire. La nostra visione condivisa per il club è fondata sulla creazione di una solida base su cui possiamo costruire un successo sostenibile a lungo termine”.

Foto: Sito Triestina