Rosenior: “Mi sono inserito subito con i giocatori. Impressionato da Palmer”

10/02/2026 | 11:25:03

Il tecnico del Chelsea, Liam Rosenior, ha parlato ai canali ufficiali del club, in vista delle gare di FA Cup.

Queste le sue parole: “Sì, ci vuole tempo, ma ciò che è stato davvero incoraggiante e piacevole è che i giocatori hanno recepito moltissime informazioni, partecipando a tante riunioni tecniche nonostante le poche sessioni di allenamento, e hanno messo in pratica ciò che volevamo nella maggior parte dei casi. Quindi sì, sono segnali positivi, ma dobbiamo continuare su questa strada”. Cole Palmer è un recupero gigantesco, per il Chelsea e per Rosenior, in ottica prosieguo della stagione. E assolutamente centrale nel progetto tecnico di Rosenior: “Sì, credo che ogni giocatore di classe mondiale sia fondamentale per ciò che si vuole raggiungere. Per me è stato fantastico vederlo divertirsi giocando a calcio e sabato è stato eccezionale vederlo segnare gol a raffica (contro i Wolves, ndr); spero che la sua forma continui così”.

Foto: X Chelsea