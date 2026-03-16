Rosenior: “Con il PSG a caccia dell’impresa. Pedro Neto? Giusta la linea dell’Uefa”

16/03/2026 | 19:09:14

Liam Rosenior, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il PSG.

Queste le parole del tecnico: “Malo Gusto? Domani lo valuteremo e prenderemo una decisione. Su Pedro Neto? Sono felice della linea dell’Uefa. Non c’era cattiva intenzione, Pedro ha chiesto scusa e la decisione dell’UEFA è giusta”.

Nonostante il pesante 5-2 subito all’andata, Rosenior resta fiducioso: “Se consideriamo la partita e non solo il risultato, abbiamo pagato errori individuali. Domani non possiamo permetterci distrazioni”.

Foto: X Chelsea