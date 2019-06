Rosella Sensi: “Con Totti si è tirata troppo la corda. E’ stato distrutto ciò che mio padre ha fatto per la Roma”

Nel corso di un proprio intervento ai microfoni di Sky, Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ha parlato a proposito dell’addio tra Francesco Totti e la società giallorossa. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Tuttomercatoweb: “Ero convinta quando ho fatto il contratto da dirigente a Totti. Oggi ho un sorriso malinconico, so cosa sta passando Francesco e so che non ha preso questa decisione a cuor leggero. C’è tanta sofferenza nella sua separazione dalla Roma, gli voglio bene e gli sono vicina. Sono vicina anche ai tifosi della Roma che si stanno staccando da qualcosa di più grande. Credo che con Francesco si sia tirata troppo la corda, si è preteso troppo senza dargli un ruolo definito. Era giusto riconoscergli quello che gli spettava ma non è stato fatto. Baldini? Con mio padre Francesco non aveva bisogno di intermediari. Non ho mai sentito questa persona ringraziare mio padre, ma credo sia una questione caratteriale e di personalità. Io non so quali siano i progetti futuri della Roma oltre al business. Spero che Pallotta lo possa spiegare. E’ stato distrutto tutto ciò che mio padre ha fatto per la Roma”.

