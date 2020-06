L’ex Presidente della Roma, Rosella Sensi, torna a parlare dell’affare Batistuta attraverso i microfoni di Centro Suono Sport.

“La cosa più bella dell’arrivo di Batistuta è che, pochi giorni dopo una festa che non voglio nemmeno ricordare, abbiamo visto un Olimpico pieno e in festa per l’arrivo di un giocatore. Papà era emozionato, quel giorno volava per la gioia”.