Rose sfida il Milan: “Rispettiamo la sua storia, ma vogliamo vincere”

21/10/2026 | 14:53:07

Marco Rose non si nasconde alla vigilia della sfida contro il Milan. L’allenatore del Bournemouth ha parlato ai microfoni di Sky Sport, presentando la gara di Europa League e ribadendo le ambizioni della sua squadra. Rispetto per i rossoneri, ma nessuna intenzione di partire battuti: le Cherries vogliono sfruttare anche il fattore campo per continuare il proprio percorso europeo.“È un sogno, il Milan è un club grandissimo. Cercheremo di dare il meglio, soprattutto per i tifosi”, ha dichiarato Rose, sottolineando il prestigio dell’avversario e l’importanza della partita per il club inglese.Il tecnico tedesco ha poi risposto a chi gli chiedeva se ci fosse troppo rispetto nei confronti del Milan, chiarendo le intenzioni del Bournemouth.“Troppo rispetto per il Milan? No, assolutamente no. Conosco i miei ragazzi, sono qui per vincere. Giochiamo in casa tra l’altro. Rispettiamo la storia del Milan ma ci sentiamo in una buona situazione e vogliamo vincere”.Rose ha infine analizzato il livello del calcio inglese e il momento della sua squadra, che arriva all’appuntamento europeo con fiducia dopo le prime due vittorie nella competizione.“La Premier è speciale, è la migliore al mondo. C’è una qualità immensa, deve combattere in ogni match anche solo per un punto. I club più piccoli come il Bournemouth sono messi davvero a dura prova. Ma siamo fiduciosi: abbiamo due vittorie finora in Europa e stiamo migliorando in campionato: vogliamo vincere anche domani sera”.

Foto: x Bournemouth