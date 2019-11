Rose: “Roma-Borussia, non c’era il rigore per noi. Contento per il Dortmund”

Conferenza stampa di presentazione anche per Marco Rose, tecnico del Borussia Monchengladbach, in vista della sfida di domani contro la Roma. E proprio sul match di andata, chiuso sull’1-1 fra le polemiche, è tornato il trainer tedesco: “All’Olimpico confermo di non credere che ci fosse per noi. Ho imparato la lezione della partita di Roma, mi regolerò di conseguenza nella sfida di domani”.

Sui singoli: “Domani Embolo non potrà scendere in campo pur stando bene. Thuram lo stiamo mettendo sempre più in una zona centrale, come centravanti, e sarà molto importante la sua prestazione in vista di domani”.

Come si presenta la Serie A dalla Germania: “In Europa ci sono 5 campionati molto competitivi, con la Premier in testa. Io me la godo, perché il palcoscenico internazionale è bellissimo. Io guardo alle partite europee sempre con il sorriso visto che può succedere di tutto, anche ai club come Barcellona o PSG. Siamo stati contenti di veder vincere il Dortmund, ieri sera, contro l’Inter”.

Foto: Borussia Mönchengladbach Twitter