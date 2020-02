Danny Rose, forte laterale inglese, a gennaio ha lasciato il Tottenham per andare al Newcastle. Questo il motivo della sua scelta rivelato ai microfoni della BBC: “Un mese dopo l’arrivo di Mourinho sapevo già che non avrei mai giocato. Era difficile allenarsi sapendo questo, ma ci ho provato. Adesso per fortuna posso giocare ogni settimana e dimostrare di valere un posto a Euro2020”.