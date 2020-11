Rose: “L’Inter è un top club in Europa. Non giocheremo per il pareggio”

In casa Borussia Mönchengladbach, conferenza stampa del tecnico Marco Rose in vista della sfida decisiva di domani, contro l’Inter.

Ai tedeschi basta un pareggio per qualificarsi ed estromettere i milanesi dalla Champions, ma il tecnico non vuole parlare di pareggio.

Queste le sue parole: “L’Inter è una squadra con la mentalità e la struttura dei top club. Lukaku è un grandissimo attaccante, molto difficile da contenere. I nerazzurri devono per fora vincere contro di noi, e saranno sicuramente preparati al meglio per raggiungere questo obiettivo. Il sorteggio del girone è stato duro, con Inter e Real Madrid, a Milano ci abbiamo messo un po’ per trovare il coraggio. In Bundesliga siamo settimi, abbiamo fatto delle prestazioni ordinarie buttando via molti punti. In classifica potevamo fare qualcosa di più ma il paragone va fatto con il quarto posto della scorsa stagione. Vogliamo ripeterci, ma ci sono tante squadre forti con cui combattere. La cosa importante è credere in se stessi, nel calcio ci sono tante variabili”.

Foto: Sito Borussia