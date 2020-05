Rose: “La gente ci vuole far tornare in campo per utilizzarci come cavie”

Danny Rose, laterale sinistro del Newcastle, ha parlato al canale The Lockdown Tactics su Youtube esternando il suo parere in merito al ritorno in campo: “Sto morendo dalla voglia di tornare al calcio, ma vista la situazione, con le persone che stanno attraversando questa pandemia di coronavirus molto peggio di me, non voglio lamentarmi di tutto. A parte il fatto che la gente continua a suggerire che dovremmo tornare giocare, come se fossimo cavie o topi da laboratorio. Sperimenteremo questa fase per vedere se funziona o meno. Immagino le persone dire: ‘Guadagnano così tanti soldi che dovrebbero tornare in campo’. Però non sono d’accordo”.