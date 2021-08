Rose: “Haaland? Nonostante i rumors, non è detto che vada via”

Marco Rose, allenatore del Borussia Dortmund, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Bayern Monaco. Durante l’intervista, il tecnico tedesco ha anche parlato della situazione di Herling Haaland, oggetto del desiderio di numerosi top-club europei. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Solo perché il pubblico ne parla costantemente non è detto che debba necessariamente lasciare il Borussia Dortmund, considerato il contratto in essere. Deciderà lui dove vuole vedersi in futuro. Noi siamo contenti di averlo in squadra e lo saremmo ancor di più se resterà più a lungo per scrivere una grande storia con questa maglia”.

Foto: Instagram Haaland