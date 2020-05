Rose contro la ripresa della Premier: “Non me ne frega niente del morale del Paese”

Non tutti i calciatori della Premier League sono favorevoli ad una ripresa. Fra di essi, Danny Rose, difensore del Tottenham, attualmente in prestito al Newcastle, che, in diretta Instagram, ha dichiarato: “Il Governo sta dicendo che il calcio dovrebbe tornare per aumentare il morale del Paese. Non me ne frega niente del morale del Paese, le vite delle persone sono in pericolo! Il calcio non dovrebbe parlare fino a quando i numeri non sono scesi in modo massiccio.”

Foto: sito ufficiale Newcastle United FC