Rosario Central, Tevez si è dimesso: “Non sono qui per fare politica”

Carlos Tevez lascia il Rosario Central. Il 24 ottobre si è chiuso il campionato e, adesso, l’Apache ha deciso di farsi da parte: “Penso a Central e non voglio essere un ostacolo in mezzo alle elezioni. La cosa più sensata è farsi da parte. Non mi piaceva il fatto che il mio nome venisse usato per la politica del club. Mi faccio da parte, non voglio essere un ostacolo per nessuno”.

Foto: Instagram Rosario Central