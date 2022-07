Rooney torna in America, sarà l’allenatore del DC United

Nuova avventura da allenatore per Wayne Rooney. L’ex attaccante del Manchester United sarà il prossimo allenatore del DC United, in America. Per lui si tratta di un ritorno, in quanto ha giocato proprio lì dal 2018 al 2020. Dopo la risoluzione con il Derby Country, inizia dunque la seconda avventura in panchina per l’ex attaccante inglese. Subentrerà a Hernán Losada esonerato nelle scorse ore. A darne notizia è l’ESPN che rivela come il tecnico sia già atterrato a Washington pronto ad iniziare la sua nuova avventura. La stagione in America già è iniziata e attualmente il DC si trova penultimo nella Eastern Conference, con 17 punti in 17 partite, a Rooney il compito di risollevare la squadra.

Foto: Twitter Derby Country