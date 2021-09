Rooney: “Sapevo che CR7 non sarebbe andato al City. Felicissimo che sia tornato ai Red Devils”

Cristiano Ronaldo al Manchester City non si sarebbe mai fatto. A non credere alla pista di mercato è Wayne Rooney, ex compagno di CR7 al Manchester United che ha spiegato come il legame tra Ronaldo e quel club è troppo grande per poterli tradire e andare al City.

Queste le parole di Rooney: “Non potevo credere che Cristiano sarebbe andato al City, sapevo che il suo rapporto con Sir Alex Fergurson e i tifosi dello United era molto bello e non li avrebbe mai traditi andando dalla squadra rivale. Se le trattative fossero andate oltre, lo United sarebbe intervenuto ed è stato così. Sono felicissimo che sia tornato al nostro club, ai Red Devils. Torna nel miglior campionato del mondo, è una nuova sfida. Alla sua età è qualcosa di straordinario tornare in Premier e giocare contro i migliori calciatori al mondo”.

Foto: Sito Derby County