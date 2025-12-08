Rooney: “Salah? Slot deve rimproverarlo, situazione che va risolta rapidamente”

08/12/2025 | 13:20:08

Rooney si è espresso sul caso Salah al Liverpool, le parole al podcast, The Wayne Rooney Show: “Sta distruggendo completamente la sua eredità al Liverpool. Sarebbe triste per lui buttare tutto all’aria. Arne Slot deve affermare la sua autorità e rimproverarlo, dicendogli: ‘Non viaggi con la squadra, quello che hai detto è inaccettabile’. Vai alla Coppa d’Africa e lascia che le cose si calmino. Se fossi in lui, non ci sarebbe alcuna possibilità che sia in squadra. Questa situazione deve essere risolta rapidamente, in un modo o nell’altro”.

