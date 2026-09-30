Rooney: “Non accetterei i titoli del Manchester City, non li abbiamo meritati sul campo”

30/09/2026 | 11:34:49

Wayne Rooney, leggenda del Manchester United, è andato controcorrente rispetto a dei suoi ex compagni di squadra come Rio Ferdinand e David de Gea in merito alla revoca dei titoli all’altra sponda di Manchester. Al podcast Stick to United, l’ex 10 dei Red Devils ha detto: “Devo essere sincero, non mi sentirei a mio agio ad accettare i titoli del Manchester City. Non ce li siamo meritati. Mi metto nei panni dei loro giocatori, hanno fatto di tutto per vincere la Premier e nella loro mente ci sono riusciti. Se capitasse a me e se si scoprisse, all’improvviso, che lo United ha fatto la stessa cosa e mi venisse tolto il titolo, sarei totalmente distrutto”.

Foto: Instagram Plymouth