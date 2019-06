Rooney: “Nemmeno con Ronaldo e Messi il Manchester United risolverebbe i suoi problemi”

L’ex capitano del Manchester United, Wayne Rooney in un’intervista rilasciata alla BBC ha parlato della situazione dei Red Devils: “La prima cosa da fare per Solskjaer è quella di costruire un blocco di giocatori e non credo che portare uno o due giocatori molto costosi aiuterà quelli che sono già lì. Meglio che Ola costruisca il blocco investendo in giocatori ambiziosi, con potenziale e prezzo accessibile sul mercato”. Rooney, che a 33 anni gioca nel DC United di Major League Soccer, ha poi aggiunto: “Nemmeno con Cristiano Ronaldo, Messi, Bale e Ramos i problemi del Manchester United sarebbero risolti”.

Foto: As