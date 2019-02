Rooney: “Modric non è il più forte del mondo, avrei dato il Pallone d’Oro a CR7”

Wayne Rooney dice la sua sull’ultima edizione del Pallone d’Oro. Queste le parole dell’attaccante inglese ai microfoni di DAZN: “Modric? Non credo che sia il giocatore più forte del mondo. Non è mai stato un centrocampista di quelli che quando ci giochi contro pensi: ‘oh no, stiamo giocando contro Luka Modric’. Resta il fatto che Modric è comunque un giocatore fantastico. I suoi passaggi sono magnifici come il suo modo di muoversi con la palla. E forse a livello di annata si è meritato il Pallone d’Oro. Io, però, avrei votato per Ronaldo”.

Foto: Twitter personale Modric