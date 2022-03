Rooney e Vieira entrano nella Hall of Fame della Premier League

Wayne Rooney e Patrick Vieira sono entrati quest’oggi nella Hall of Fame di Premier League, come comunicato nel seguente annuncio pubblicato sul sito ufficiale del campionato: “La Hall of Fame riconosce e celebra l’eccezionale abilità e talento delle persone che hanno onorato la Premier League sin dal 1992. È il più alto riconoscimento individuale assegnato ai giocatori del campionato. Rooney e Vieira sono i primi due candidati del 2022, mentre un voto si aprirà quest’oggi per decidere altri sei nuovi ingressi”.

Rooney commenta: “È un grande onore per me essere nominato nella Hall of Fame della Premier League, insieme a un incredibile gruppo di giocatori. Crescendo ho sempre guardato la Premier League e il mio sogno era quello di diventare un calciatore professionista, segnare gol e vincere trofei, e ho avuto la trionfare nel campionato in cinque occasioni”.

Queste invece le parole rilasciate da Vieira: “Essere inserito nella Hall of Fame della Premier League è un risultato fantastico, quando ho ricevuto la notizia ho pensato al ragazzino che giocava in Senegal, o in un sobborgo di Parigi. Avere il mio nome in questa lista mi rende orgoglioso”.

Foto: Twitter Premier League