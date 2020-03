Rooney e lo United, nemici per una sera: “Farò di tutto per batterli, poi tornerò a tifarli”

Si incrociano di nuovo le strade di Wayne Rooney e del Manchester United, nemici per una sera nel match di domai valido per gli ottavi di FA Cup. L’attaccante del Derby County ha parlato così ai microfoni di Sky Sports alla vigilia della partita: “Ho amato ogni minuto del tempo trascorso al Manchester, ma adesso sono un giocatore del Derby County. Per quei 90 minuti o 120 che siano voglio che lo United perda. Penso che tutti possano capirlo. Voglio che il Derby County vinca questa partita, dopodiché tornerò ad essere un tifoso del Manchester United”. Non è la prima volta che lo United affronta Rooney da avversario: in tutta la sua carriera, Wayne ha giocato 6 partite contro il Manchester United e in tutte e tre 6 le occasioni non solo non ha mai segnato ma la sua squadra non ha neppure mai vinto.

Foto: Twitter Derby County