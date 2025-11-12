Rooney: “Allo United negli ultimi anni hanno speso troppi soldi e commesso errori. Dovranno essere bravi sul mercato”

12/11/2025 | 19:45:36

Intervistato da The Overlap, Wayne Rooney ha commentato il momento del Manchester United: “Negli ultimi anni hanno preso solo grandi nomi. Guardate Lukaku, Zlatan, Pogba : sono buoni giocatori, ma hanno preso solo grandi nomi e speso enormi somme di denaro. Ci vorrà del tempo per superare quegli errori. Se si guarda a quello che è successo al Manchester United negli ultimi dieci anni, alcuni giocatori sono stati completamente maltrattati. Ora che hanno ottenuto qualche risultato, si può vedere un graduale ritorno di fiducia. Anche l’allenatore aveva bisogno di quei risultati. Penso che stiamo vedendo progressi e i giocatori si stanno conoscendo meglio. Mi piacerebbe vedere Bruno Fernandes più avanti in campo. Mi piacerebbe vederlo. Gennaio sarà interessante vedere se riusciranno a convincere i giocatori a venire e dare loro quella piccola spinta di cui hanno bisogno per provare a qualificarsi per l’Europa o a finire tra le prime quattro o cinque in Champions League. Stiamo iniziando a vedere acquisti migliori a poco a poco. Dobbiamo essere realisti e chiederci: ‘Vinceranno il campionato?’ No, non lo faranno”.

Foto: Instagram Plymouth

