Rooney: “A Euro2004 ero il giocatore più forte del mondo. Nessuno poteva fermarmi”

“A Euro 2004 ero il giocatore più forte del mondo. Nessuno poteva fermarmi”, ha dichiarato Wayne Rooney in un’intervista a The Sunday Times. “A 18 anni la vita era semplice. Non sentivo alcuna pressione, ma solo eccitazione per il mio primo torneo. E avevo le idee chiare: ero il miglior giocatore del mondo. Non era arroganza, piuttosto impavidità. Era una sensazione quasi ingenua: che niente e nessuno potesse fermarmi su un campo da calcio. Euro 2004? Non potevo aspettare”.

Poi ha proseguito: “Prima dell’esordio con la Francia mi mostrarono un articolo in cui Thuram (Lilian, ndr) diceva che ero troppo giovane per fare la differenza. Ho deciso che se ne avessi avuto l’occasione l’avrei distrutto. E così ho fatto: con il Var sarei stato espulso. Se non mi fossi rotto il piede avremmo battuto il Portogallo e avremmo vinto l’Europeo”.

Foto: Instagram Rooney