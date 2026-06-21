Room: “Ho sempre creduto che Curacao sarebbe arrivata ai Mondiali”

21/06/2026 | 10:14:15

Nello 0-0 tra Curacao ed Ecuador il protagonista assoluto è stato il portiere Eloy Room, premiato a fine partita con l’MVP del match. Un numero infinito di parate per l’estremo difensore che al triplice fischio ha commentato così: “È stranissimo, sono confuso e non riesco a realizzare neanche cosa sia successo. Ho molte cose per la testa adesso. Ho ripensato alla scelta di giocare con Curacao nel 2015 col sogno di partecipare al Mondiale. Ho sempre creduto che ce l’avremmo fatta, ora voglio una statua a Curacao”. Dopo questa straordinaria performance, Room e compagni si sono regalati uno storico punto e la possibilità di sognare ancora le fasi ad eliminazione.

Foto: Instagram Room