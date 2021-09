Ronaldo-United, dove eravamo rimasti? Cristiano subito a segno

In un Old Trafford gremito, Cristiano Ronaldo torna in campo con la maglia dello United dopo dodici anni. Il portoghese, arrivato negli ultimi giorni di mercato in Inghilterra, ha bagnato il suo esordio con un gol. Allo scadere del primo tempo, l’attaccante ha trovato la rete che ha portato in vantaggio il Manchester United: conclusione di Greenwood deviata da Clark, Woodman respinge sui piedi di Ronaldo che non sbaglia e realizza la sua prima rete stagionale.

SIIIIIUUUUUUUUUUUUUUUUU — Manchester United (@ManUtd) September 11, 2021

Foto: Twitter Manchester United