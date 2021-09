Ronaldo-United: dal 27 agosto all’11 settembre, da quella notte folle all’esordio

Che notte, tra il 26 e il 27 settembre, storia di pochi giorni fa. Quella mattina vi raccontammo un’incredibile svolta in arrivo, ancora assolutamente inedita, ovvero l’inserimento del Manchester United per il clamoroso ritorno a Old Trafford di Cristiano Ronaldo. Poche ore dopo le ammissioni di Solskjaer in conferenza (“E’ vero, noi ci siamo”) per certificare l’indiscrezione che vi avevamo dato in mattinata. E quasi in simultanea la resa di Guardiola che aveva parlato di trattativa molto lontana dalla definizione per il Manchester City, ulteriore conferma di quel sorpasso in atto. E che sarebbe stato certificato poche ore dopo con tanto di annuncio ufficiale per uno scontato addio alla Juve (totale 23 milioni, bonus compresi) nel pomeriggio di un 27 agosto che più folle non avremmo potuto immaginare. E tra poche ore Ronaldo scoprirà il nuovo gusto dell’Old Trafford per l’attesissimo esordio contro il Newcastle. Appena due settimane abbondanti dopo quella giornata indimenticabile.

Foto: Instagram Ronaldo