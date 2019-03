Ronaldo, un solo infortunio serio. E tanti recuperi lampo

La Juve con il fiato sospeso per l’infortunio a Ronaldo, i problemi alla coscia destra emersi durante la gara con la Serbia verranno valutati nelle prossime ore. Nel corso della sua carriera il fuoriclasse portoghese ha avuto un solo infortunio serio nel luglio 2016, durante la finale contro la Francia: colpito da Payet, uscì per un problema al legamento del ginocchio sinistro, il rientro circa due mesi dopo. Per il resto solo piccoli guai muscolari con ritorno in campo quasi sempre in anticipo rispetto alla scadenza.

Foto: Twitter ufficiale Uefa