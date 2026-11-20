Ronaldo trova il gol numero 986, ma sbaglia un rigore: l’Al Nassr perde 3-1

20/11/2026 | 20:30:38

Serata a due facce per Cristiano Ronaldo. Il portoghese, nel corso della nona giornata di Saudi Pro League tra l’Al Ahli e l’Al Nassr, ha sbloccato la gara con il gol numero 986 della carriera. Quattro minuti dopo, con la possibilità di realizzare la doppietta e avvicinarsi ulteriormente ai 1000 gol, però, ha centrato il palo dal dischetto. Dall’errore di CR7, che ha dato fiducia ai padroni di casa, si è innescata la rimonta. Nei minuti di recupero del primo tempo ha pareggiato i conti l’ex centrocampista del Porto Galeno e, nella ripresa, i gol di Toney, su rigore, e dell’ex Roma Ibanez hanno chiuso definitivamente i giochi con un 3-1 complessivo. La squadra di Ronaldo, alla seconda sconfitta in campionato, rischia di scivolare a -5 dall’Al Hilal di Simone Inzaghi.

Foto: Instagram Ronaldo