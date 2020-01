Cristiano Ronaldo re delle triplette: negli ultimi 12 anni nessuno come lui in Europa

Cristiano Ronaldo festeggia il rotondo successo contro il Cagliari (4-0) con alcuni nuovi record personali: con la tripletta ai sardi, il numero 7 della Juve ha toccato la quinta partita consecutiva con gol in Serie A. Inoltre, il Cagliari è la sua 18a vittima in Italia: l’attaccante portoghese ha segnato contro tutte le squadre del nostro campionato contro le quali ha giocato. Ma non è tutto: per Cristiano Ronaldo si tratta della 36esima tripletta della sua carriera: nei top-5 campionati europei, secondo quanto riportato da Opta, nessun giocatore ne ha realizzate di più dal 2008 ad oggi.

Foto: Twitter ufficiale Champions League