Ronaldo torna a giocare e il Manchester vola: Tottenham regolato da una tripletta

Non solo il record di calciatore con più gol in partite ufficiali, Ronaldo torna a giocare con la maglia del Manchester United e si riprende Old Trafford. Prima i due gol da record, poi anche la tripletta che consente alla sua squadra di conquistare i tre punti contro il Tottenham e di lasciarlo a debita distanza in attesa che i londinesi giochino i due recuperi. Il 3-2 finale è stato siglato dal portoghese all’81’, dopo che gli Spurs erano riusciti ad agguantare il pari per la seconda volta con un’autorete di Maguire. Nel primo tempo, invece, a Ronaldo aveva risposto Kane su rigore.

Foto: Twitter Manchester United