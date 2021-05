Ronaldo sveglia la Juve nel finale: doppietta e Udinese ribaltata

La Juve si salva nel finale a Udine, trovando una vittoria che fino all’82’ sembrava una chimera. Una doppietta di Ronaldo fa accorciare i bianconeri che agganciano il Milan al secondo posto insieme all’Atalanta.

Juve però abulica, distratta, poco determinata quella vista a Udine.

Bianconeri che hanno commesso un errore imperdonabile al 10′, con l’Udinese che ha battuto un calcio di punizione velocemente, sorprendendo la retroguardia juventina. De Paul per Molina che ha insaccato per il vantaggio.

Juve che ha reagito, ha sfiorato in almeno due occasioni il pareggio ma nella ripresa, l’Udinese ha sfiorato il raddoppio in diverse occasioni, chiudendo tutti gli spazi alla Juve.

Nel finale l’episodio che salva Pirlo. Punizione per la Juve, sul tiro di Ronaldo braccio ingenuo di De Paul e rigore. Cristiano Ronaldo non sbaglia all’83’ per l’1-1.

L’Udinese è stanca, la Juve ci crede. Al 90′, cross di Cuadrado sul primo palo, Ronaldo devia di testa e con la complicità di Scuffet insacca il 2-1 per la Juve.

L’Udinese ci prova nel finale ma non riesce nell’impresa. La Juve vince una gara incredibile e si porta al secondo posto insieme ad Atalanta e Milan a quota 69, con il Napoli a 67. E domenica prossima c’è Juve-Milan.

