Ronaldo: “Superlega? Non è una cattiva idea. Vi spiego perché”

Ronaldo Luis Nazario de Lima, per tutti “Il Fenomeno”, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano inglese “The Athletic” in cui ha detto la sua anche sulla vicende Superlega. Di seguito il pensiero dell’ex calciatore brasiliano.

“Se guardi all’idea della Superlega, non è una cattiva idea. I tifosi vogliono vedere le partite più importanti. Gli amanti del calcio come noi vogliono vedere il Real Madrid giocare contro Milan o Inter, City e PSG senza dover aspettare i quarti di finale o una semifinale. Oggi i tifosi sono molto impegnati. Abbiamo già visto proteste contro la Superlega in Inghilterra, forse perché mal spiegata o mal realizzata. Penso che ci sia del potenziale e che, nel prossimo futuro, ci saranno innovazioni per club e tifosi. I club devono unirsi per migliorare il nostro prodotto, offrire condizioni migliori, proporre i giochi migliori”.

Foto: Sito Real Valladolid