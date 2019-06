Ronaldo sul Pallone d’Oro: “Lascio decidere voi. Ho vinto 3 titoli, cos’altro posso fare?”

L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a El Larguero poco dopo il trionfo del suo Portogallo nella finale di Nations League: “Ho vinto tre trofei quest’anno, cosa posso fare di più? Non so se mi merito il Pallone d’oro, lascio decidere voi che valutate le mie prestazioni. Non c’è stata una stagione in cui ho giocato male. In 16 anni i numeri parlano da soli”.

Foto: Marca