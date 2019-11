Ronaldo sostituito non torna in panchina e lascia lo stadio prima della fine

Non l’ha presa bene. Sostituito al 10’ del secondo tempo di Juve-Milan, Cristiano Ronaldo non è andato in panchina, ha raggiunto direttamente lo spogliatoio e ha lasciato la Stadium prima della fine. Ronaldo non era stato brillante, a conferma dei problemi fisici recenti, e proprio l’ingresso di Dybala al suo posto ha consentito alla Juve di sbloccare con un gioiello dell’argentino. Ma la decisione di Ronaldo di andar via prima della fine farà discutere. Anche a Mosca era stato sostituito nei minuti conclusivi e in pieno recupero la Juve aveva trovato il gol-partita con Douglas Costa.

Foto: Champions League Twitter