Ronaldo: “Sono tornato allo United per vincere, non per arrivare sesto o settimo”

Cristiano Ronaldo, attraverso un’intervista a Sky Sports UK, ha parlato del suo ritorno al Manchester United: “Non voglio essere tra i primi tre in Premier League e non voglio arrivare sesto, settimo o quinto. Sono qui per provare a vincere, per competere. Possiamo cambiare le cose. Conosco la strada, ma non dirò come fare perché non penso che sia corretto. Solskjaer? È sempre triste e dura da accettare. Ole è stato mio compagno di squadra e allenatore, è una persona fantastica. Quando se n’è andato eravamo tutti tristi, ma fa parte del calcio. Quando le cose non vanno bene, il club deve cambiare. Mi ha deluso, ma capisco la proprietà. È stato difficile ma la vita va avanti”.

FOTO: Twitter Ronaldo