Ronaldo: “Sono ossessionato dalle vittorie. Mi fido solo di quattro persone”

Un campionato europeo, una Nations League, cinque Champions League, tre Supercoppa UEFA, quattro Coppe del Mondo per club, tre Premier League, due La Liga, una Serie A e poi tutte le coppe e supercoppe nazionali. E in più diciassette titoli di capocannoniere, cinque Palloni d’Oro e tanti altri premi individuali. Questo il palmares, neanche completo, di un fenomeno di nome Cristiano Ronaldo. Non stupisce dunque sentirlo parlare in un’intervista a Good Morning Britain della sua dipendenza dai trofei e dalle vittorie. Queste le sue dichiarazioni sull’argomento e su molti altri aspetti della sua vita e della sua carriera: “Ho un’ossessione per la vittoria e lavoro per quello. I record sono parte di me. Non sono io a inseguire i record, ma i record a inseguire me. Sono dipendente dalla vittoria e non credo sia nulla di sbagliato. Mi motiva. Se qualcosa non ti motiva, bisogna che ti fermi. Alla fine, i record arrivano in maniera naturale. La mia routine? Sto in casa, mangio, faccio un veloce riposino e poi gioco con i bambini. Poi, devo andare in palestra. Che siano 30 o 40 minuti. Alla fine, è questo a fare la differenza. Si vede. Per questo ho 34 anni e sembra ne abbia 28. È bello che la gente apprezzi il mio lavoro. Quando mi dicono che sono il migliore, mi sento orgoglioso. È vero che sono bravo, ma ma cosa migliore che ho è la mia mente. I numeri non mentono. Negli ultimi 15 anni, mantengo quasi sempre lo stesso livello. L’importante è lo sforzo, la dedizione, il lavoro duro. Il talento da solo non basta. Se non ti dedichi al 100%, non raggiungerai il livello che vuoi. Quando giocano con la tua onestà, è brutto. Ricordo che una volta stavo con la mia ragazza in casa, guardando le notizie in tv e di colpo parlano di questo e quello su Ronaldo. E sentire i miei figli scendere le scale… Dovetti cambiare canale, perché mi vergognavo. Cambiai perché non vedessero quanto parlavano male di loro padre. Mi ha fatto sentire malissimo. Al cento per cento, mi fido solo di quattro persone. Non dico chi, ma ho fiducia totale solo in queste persone e per me è sufficiente“.

Foto: twitter personale