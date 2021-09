Ronaldo: “Sono interista. Bello aver interrotto la striscia record della Juve. Peccato l’addio di Lukaku e Hakimi”

Queste le sue parole: “Io sono interista, con l’Inter mantengo un rapporto speciale e vorrei che vincesse sempre. L’ultimo campionato è stato bellissimo, abbiamo interrotto la striscia record della Juventus, ce lo ricorderemo a lungo. Peccato che Lukaku sia ritornato in Inghilterra, ma è difficile resistere quando i top club della Premier chiamano. Il Chelsea ha fatto valere tutto il suo potere finanziario. Spiace anche per Hakimi, l’Inter aveva un grande fenomeno sulla fascia”.

Chi vincerà lo scudetto? “Per me la grande favorita resta l’Inter campione in carica. Lukaku è andato via, però la squadra rimane forte ed equilibrata, ha preso Dzeko e ha concluso altri acquisti di peso, nel gruppo ci sono tanti giovani interessanti. la vedo la più completa, ma occhio ad alcune rivali”.