Ronaldo segna contro l’Uzbekistan: è il primo calciatore a fare gol in sei Mondiali

Si sblocca anche Cristiano Ronaldo in questa edizione dei Mondiali ed entra nella storia della competizione: con il gol segnato al 6′ del primo tempo contro l’Uzbekistan, è diventato il primo calciatore nella storia della Coppa del Mondo a segnare in sei diverse edizioni (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026). Con questa rete, inoltre, il campione portoghese è salito a quota 9 gol nella classifica marcatori del Mondiale, raggiugendo Eusébio al primo posto della classifica dei migliori marcatori del Portogallo ai Mondiali.

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