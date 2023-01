Ronaldo sconfitto e preso in giro. Tifosi avversari cantano: “Messi, Messi, Messi”

Non è iniziata benissimo l’avventura in Arabia Saudita per Cristiano Ronaldo all’Al Naasr.

Il portoghese, in due gare ufficiali, non ha ancora trovato il primo gol ufficiale e ha ottenuto una vittoria e un ko, pesante, nella Supercoppa d’Arabia. Una sconfitta per 3-1 che ha visto i suoi uscire di scena dal primo obiettivo stagionale.

Oltre al danno, però, per CR7 è arrivata anche una brutta beffa. Infatti, all’uscita dal campo, i tifosi avversari hanno cantato cori per il suo eterno rivale, Lionel Messi. Le immagini di quanto accaduto sono subito diventate virali sul web. I vari filmati mostrano i fan avversari ironizzare e cantare: “Messi! Messi! Messi!”.

Cristiano Ronaldo non ha assolutamente reagito. Col volto verso il terreno, il campione portoghese si è limitato a rientrare negli spogliatoi e sicuramente ci proverà a rispondere sul campo.