Cristiano Ronaldo non si ferma. Il fuoriclasse della Juve, in quarantena nella “sua” Madeira e in attesa di tornare a Torino, continua ad allenarsi senza soluzione di continuità, come certificato dai suoi post pubblicati sui social. L’ultimo è di stamattina: “Tenete duro ragazzi! Andiamo!”, il messaggio corredato da una foto mentre è in palestra, intento a fare i pesi.

Foto: Twitter personale Ronaldo