Ronaldo salva la Juve su rigore: 1-1 a San Siro. Ma il Milan è furibondo

Pari e patta nell’andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Juve. A San Siro termina 1-1, un match combattuto fino all’ultimo secondo e ricco di emozioni. Dopo un primo tempo a tinte rossonere, nella ripresa (al 61′) la squadra di Pioli sblocca la contesa: cross di Castillejo dalla destra, zampata di Rebic e palla in fondo al sacco. In pieno recupero, però, ecco il pari bianconero firmato Cristiano Ronaldo su rigore. Nell’occasione, furibonde proteste del Milan: non soltanto per il tocco di braccio di Calabria (di spalle rispetto al pallone) che manda il portoghese sul dischetto, ma anche e soprattutto per il fallo su Ibra non fischiato a inizio azione. Al triplice fischio è 1-1, al ritorno (il 4 marzo allo Stadium) Pioli dovrà fare a meno di Ibrahimovic e Castillejo (entrambi diffidati e ammoniti) e Theo Hernandez, espulso al 71’.

Foto: Twitter ufficiale Juve