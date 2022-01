Ronaldo saluta il 2021: “Orgoglioso dei trofei vinti con la Juventus e il titolo di capocannoniere”

Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo social l’attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo ha voluto così salutare e chiudere il 2021, non dimenticandosi della sua esperienza alla Juventus: “Il 2021 volge al termine ed è stato tutt’altro che un anno facile, nonostante i 47 gol che ho messo a segno in tutte le competizioni. Due club diversi e cinque allenatori. Una fase finale dell’Europeo giocata in Nazionale e una qualificazione al Mondiale in Qatar ancora da conquistare. Con la Juventus, sono orgoglioso di aver vinto la Coppa Italia e la Supercoppa, oltre ad aver conquistato il titolo di capocannoniere. Col Portogallo sono diventato il miglior marcatore dell’Europeo. E ovviamente anche il mio ritorno all’Old Trafford, che sarà per sempre uno dei momenti più iconici della mia carriera. Ma non sono felice di ciò che stiamo facendo col Manchester United. Nessuno di noi può essere felice, sono sicuro di questo. Sappiamo che dobbiamo lavorare ancora di più, giocare meglio e scoprire altre strade rispetto a quelle che stiamo percorrendo. Facciamo sì che questo Capodanno sia il punto di svolta della stagione. Entriamo nel 2022 col morale sempre più i alto e una mentalità più forte. Riportiamo questo club dove merita di stare! Stateci vicino, abbiamo bisogno di ognuno di voi”. FOTO: Twitter Manchester United