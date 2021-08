Ronaldo saluta: “Ho dato cuore e anima per la Juventus, sarò sempre uno di voi”

Cristiano Ronaldo, passato oggi ufficialmente dalla Juve al Manchester United, ha salutato il popolo bianconero postando su Instagram un video correlato da parole molto emozionati. Ecco il messaggio dell’asso portoghese:

“Oggi lascio un meraviglioso club, il più grande in Italia e sicuramente uno dei più grandi in Europa. Ho dato il mio cuore e la mia anima per la Juventus e amerò per sempre la città di Torino fino ai miei ultimi giorni. I tifosi bianconeri mi hanno sempre rispettato e io ho provato a ripagare questo rispetto combattendo per loro in ogni gara, ogni stagione, ogni competizione. Alla fine, posso guardarmi indietro e realizzare che abbiamo raggiunto grandi obiettivi, non tutti quelli che volevamo, ma comunque, abbiamo scritto una bella pagina di storia insieme. Sarò sempre uno di voi. Voi ora siete parte della mia storia, e io mi sento parte della vostra. Italia, Juve, Torino, tifosi bianconeri, sarete sempre nel mio cuore”.

Foto: Instagram Ronaldo